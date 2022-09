FOTOSPECIAL. Plezier voor jong en oud op Leuven kermis

Bierbeek Leerlingen Sint-Pieters­school in Kor­beek-Lo worden met zang, toneel en luid applaus verwelkomd: “Een voltallig team van enthousias­te en gemotiveer­de leerkrach­ten”

In de Sint-Pietersschool in Korbeek-Lo is het nieuwe schooljaar op gang getrapt met zang, toneel, luid applaus en honderden leerlingen die stonden te popelen om hun nieuw klaslokaal te ontdekken. Met ‘Zigzag’ kozen ze immers zélf de naam van het nieuwe schoolgebouw. “Er zaten een paar heel grappige namen tussen de selectie, maar we zijn heel tevreden met wat er uit de bus is gekomen”, vertelt directrice Anneleen Arnauts.

1 september