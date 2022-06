FOTOSPECIAL: Koninklijk bezoek in het Psychologisch Instituut

Het is de eerste keer dat de BAPS een fysiek congres kan organiseren sinds corona. “We zijn een uitgesproken Belgische verenigingen, met vertegenwoordigers uit alle landsdelen,” vertelt professor Vera Hoorens. “Omdat de koningin niet alleen een master in de psychologie op zak heeft, maar ook nog eens erg begaan is met het onderwerp mentaal welzijn. Het was dan ook onze droom haar uit te nodigen. Die is vandaag dan ook uitgekomen.” Het was de uitgesproken wens van de koningin om op de eerste dag van het congres, Junior Day, aanwezig te zijn.

Geen rode loper voor het Psychologisch Instituut, wel een ontvangstcomité met bloemen, bestaande uit Dries (8) en Josefien (6), broer en zus. “We weten niet zo goed wat we moeten zeggen. We hopen dat de koningin de vragen stelt,” vertellen ze. Of een buiging aangewezen is weten de twee niet. De koningin gaf nadien een toespraak in het Engels voor een 200-tal jonge toeschouwers, waarin ze sprak over de impact van de lockdown op het mentale welzijn, en de levensbelangrijke bijdrage van psychologisch onderzoek. “Congratulations for your spirit,” besloot ze. Verder op de planning staan nog colleges van dr. Oriana Bertucci (ULiège), professor Marian Bakermans-Kranenburg (VU Amsterdam), postersessies en rondetafelgesprekken op de agenda voor de 380 deelnemers uit verschillende landen, die zowat het hele speelveld van psychologische disciplines betrekken. “We hebben dan toch niet gebogen,” geeft Josefien nog mee. “Maar het is wel een hele lieve koningin.”