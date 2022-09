FOTOSPECIAL. Die eerste suikerspin of toch lieve de lucht in: plezier voor jong en oud op Leuven kermis

Leuven Bekend koffiehuis ONAN heropent deuren na ma­ke-over: “Samen met de klant gaan we op zoek naar de perfecte koffie op maat”

Onan Coffee & Tea, de oudste koffie- en theespeciaalzaak van Leuven, is 30 centimeter groter geworden na een grondige opfrissingsbeurt. Tijdens de renovatie vond de zaak tijdelijk onderdak in een pop-up, maar vandaag kunnen klanten eindelijk weer genieten in hun vertrouwde stek in de Parijsstraat.

