FOTOREPO Regen en late nederlaag domper op de feestvreugde in Red Flames-fandorp

Het avontuur van de Red Flames op het EK zit erop na een nederlaag tegen Zweden met het kleinste verschil. Dat betekent meteen ook het einde van het officiële fandorp van de nationale vrouwenploeg op het Martelarenplein in Leuven. Liep het plein eerder deze week nog vlot vol voor de wedstrijd tegen Italië dan was het gisteren eerder rustig in het fandorp. Oorzaak was de regen en de concurrentie met Beleuvenissen waar OMD stond geprogrammeerd als headliner. Toch keerde onze huisfotograaf Patrick Vertommen terug met een mooie reeks beelden. Feit is alleszins dat de Red Flames trots mogen zijn op hun prestaties op het EK, daar was zo ongeveer iedereen het over eens in het fandorp. “Jammer maar helaas. Ze hebben alles gegeven en ze hebben ons trots gemaakt met een mooi tornooi”, aldus enkele supporters na de nipte en vooral late nederlaag.