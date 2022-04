FOTOREPO Na twee coronajaren weer normale start van De Brabantse Pijl in Leuven

Leuven en De Brabantse Pijl is al zestien jaar lang een geslaagd huwelijk. Niet verwonderlijk want zeker de laatste jaren ontwikkelde Leuven zich als een echte wielerstad. De passage van het WK Wielrennen is daar uiteraard niet vreemd aan maar ook andere wedstrijden zoals bijvoorbeeld de GP Jef Scherens hebben de universiteitsstad definitief op de wielerkaart gezet. Dat gegeven bevestigde ook schepen van Sport Johan Geleyns op het podium in de publiekszone op het Ladeuzeplein. “Het WK Wielrennen was het grootste event ooit in onze stad. Nooit eerder gezien en meteen ook de perfecte citymarketing. We zijn een echte koersstad geworden en dat danken we ook aan de GP Jef Scherens trouwens”, klonk het enthousiast. Na twee coronajaren was het overigens weer een normale editie voor het publiek dat elk jaar maar al te graag het wielercircus komt bekijken voor de start. Dit jaar was het evenwel niet mogelijk om de flaneren tussen de teambussen en een praatje te slaan met opwarmende deelnemers. Toch een tegenvaller voor de handtekeningenjagers en zelfs een kleine aanslag op de beleving, al deed Linde Merckpoel meer dan haar best om het publiek te vermaken tijdens de voorstelling van de wielrenners in de volgelopen publiekszone.