FOTOREPO Leuven viert een maand lang de winter

“Een eindejaarsperiode in Leuven is pas compleet met een Wintertuin op de Grote Markt. Elk jaar leggen de medewerkers er een nieuw accent in want we weten dat Leuvenaars ernaar uitkijken. De Wintertuin telt zo’n 700 planten en struiken, 70 kerstbomen en 36 m³ hakselhout. Bijna alle onderdelen van de tuin krijgen nadien trouwens een nieuwe plek in de stad”, aldus schepen Wadera. Net zoveel wintervreugde op de Leuvense Kerstmarkt: “De kerstmarkt lokt enorm veel bezoekers naar de stad. Door de focus op authentieke en duurzame producten die je vaak nergens anders vindt, is onze kerstmarkt een ideale aanvulling op de Leuvense handel en horeca in deze eindejaarsperiode”, zegt schepen Geleyns. Nog dit: de Leuvense Kerstmarkt op het Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein loopt nog 18 december. Op 7 januari sluit Wintertijd dan weer af met de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. “Alle Leuvenaars zijn welkom om samen hoopvol te klinken op 2023”, sluiten de schepenen af.