FOTOREPO Les Truttes sluiten Hapje-Tapje sfeervol af op Oude Markt

Culinair festival Hapje-Tapje was het voorbije weekend toe aan de 32ste editie en mocht weer rekenen op de trouwe fans van de smakelijke topdag. Liefst 60.000 bezoekers volgens Kris Peeters van vzw Leuvenement en dat zag schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) graag gebeuren na de verplichte coronapauze. “Zowel de vaste waarden als de nieuwste aanwinsten van Leuven tekenden present op Hapje-Tapje. We hebben dit jaar ook ingezet op extra comfort voor de bezoekers door chill-out zones te voorzien langs het parcours waar je in alle rust kon uitblazen en proeven. Er heerste overal een gemoedelijke sfeer in de binnenstad maar ’s avonds was het feest op een volle Oude Markt voor het afsluitende optreden van Les Truttes. Een mooi einde voor een mooie en vooral lekkere dag. Partyshakerz bracht de sfeer erin en Les Truttes blies het dak eraf.”