FOTOREPO Jongeren laten alles even los op Martelarenplein tijdens ‘Dans maar’

Leuven Legendari­sche kroeg Den Delper viert 50-jarig bestaan: “Dat is een halve Queen van Engeland. En die laatste hebben we tegen alle verwachtin­gen in toch ook maar overleefd”

Als Big Bill nog één dag te leven had dan zou hij twee dingen doen: Stella gaan drinken in café Allee en Stella gaan drinken in café Den Delper. De legendarische Leuvense bluesmuzikant leeft gelukkig nog en dook het voorbije weekend dan ook op aan Den Delper om het vijftigjarig bestaan van één van zijn favoriete stamkroegen te vieren. “Een halve eeuw…Het is toch wat in een mensenleven en ik ben al die jaren altijd klant geweest”, aldus Big Bill.

3 oktober