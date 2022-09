FOTOREPO Jaarmarkt Leuven al vroeg op kruissnelheid

Leuven TERUG NAAR SCHOOL Directeur Walter D’Hoore van Hei­lig-Hartinsti­tuut over het nieuwe schooljaar: “Op het totale plaatje spreken we van een tekort aan leerkrach­ten van 1,5%”

Spannende dag voor het onderwijs want morgen is het weer 1 september. Drie thema’s zullen de agenda beheersen: het lerarentekort, de stijgende facturen en het coronavirus. HLN Leuven ging praten met Walter D’Hoore, coördinerend directeur van het secundair onderwijs in Heilig-Hartinstituut: “Indien de kosten voor energie blijven oplopen, sluit ik niet uit dat we uitstapjes met de leerlingen moeten beperken maar we proberen zo’n ingreep zeker te vermijden.”

31 augustus