FOTOREPO Carnavalsstoet in Leuven: veel volk maar weinig verklede kinderen

Terwijl de toeschouwers in rijen dik verzamelden langs het parcours van de internationale carnavalsstoet in Leuven maakten de carnavalisten zich op het Sint-Jacobsplein klaar om een feestje te bouwen in de straten. Onder de deskundige leiding van de Orde van de Pietermannen trokken de praalwagens zich om 15.11 uur op gang om via de Brusselsestraat, het Mathieu de Layensplein, de Rijschoolstraat, de Diestsevest, het Martelarenplein naar de Bondgenotenlaan te rijden om vervolgens te eindigen op de Grote Markt. Van dansmariekes tot luide muziek en van maskers tot kleurrijke figuren…alles was aanwezig in de Leuvense binnenstad. Het publiek genoot alvast met volle teugen maar één ding viel wel op: heel weinig verklede kinderen. Dat stelde huisfotograaf Patrick Vertommen vast die terugkeerde van de stoet met een mooie reeks foto’s.