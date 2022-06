FOTOREPO Café Leuven Central viert zevende verjaardag met veel volk en veel bier

Leuven VIDEO Café Bardot viert vierde verjaardag en dat mag enkele dagen duren: “Na corona is elke reden goed om een feestje te bouwen”

Café Bardot op de Oude Markt in Leuven is begonnen aan een feestweekend. De bekende horecazaak bestaat vier jaar. “Misschien geen echte mijlpaal maar na de verplichte coronasluitingen is elke reden goed om een feestje te bouwen”, zegt mede-uitbater Erik De Rop.

10 juni