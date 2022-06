FOTOREPO 70-jarige meestergraveur Paul Huybrechts toont levenswerk in Kapel van Romaanse Poort

De internationaal vermaarde medailleur en graveur Paul Huybrechts vierde in 2021 zijn 70e verjaardag en 50 jaar creatief werk. Die gelegenheid kon de stad Leuven niet zomaar laten passeren en de Société archéologique de Namur kreeg dan ook de vraag om een tentoonstelling op maat te maken op basis van een in Vlaanderen nooit eerder geziene presentatie. Kort uitgelegd: een ‘must see’ voor alle liefhebbers van medailles, munten en postzegels. De naam Paul Huybrechts mag dan misschien niet zo bekend in de oren klinken als Fabre of Tuymans maar dat maakt de Leuvenaar niet minder kunstenaar. Integendeel, Paul Huybrechts staat wereldwijd bekend als een meestergraveur en was betrokken bij tal van internationale projecten. Of anders uitgelegd: Paul Huybrechts valt onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en dat wil toch al iets zeggen. Naar eigen zeggen zijn er in zijn vijftigjarige carrière ongeveer 600 miljoen afdrukken gemaakt van zijn ontwerpen en dat gaat van medailles tot postzegels.

“Het zal ergens in die buurt liggen”, vertelt Paul Huybrechts. “Ik heb zoveel gedaan de voorbije decennia. De medailles die ik maakte voor het Damiaanjaar waren bijzonder. Ik gaf er persoonlijk eentje aan de gouverneur van Hawaii en aan de sheriff van Molokai. De Belgische regering vroeg me ook om het beeld van keizer Karel te graveren in een herdenkingsmunt voor de ECU, de voorloper van de Euro. Vaak probeerde ik om projecten uit te werken in een samenwerking met buitenlandse kunstenaars. Zo zag ik veel van de wereld maar ook Leuven bleef altijd belangrijk. Zo heb ik recentelijk een werk gemaakt waarvan ik hoop dat het uiteindelijk terecht zal komen in het vernieuwde historische stadhuis op de Grote Markt. Het is een maquette van het stadhuis met daarin allemaal medailles die ik heb ontworpen. In eentje zit zelfs een echte chip verwerkt…Leuven ligt me na aan het hart en ik ben erg blij met deze mooie retrospectieve van mijn werk.” Wie meer wil ontdekken over de lange carrière van Paul Huybrechts kan nog tot en met 19 juni de expo bezoeken in de Kapel van de Romaanse Poort. De tentoonstelling is open van woensdag tot zondag tussen 11 en 17 uur. De toegang is gratis.