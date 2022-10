Fotografen en amateur kunstenaars aan zet

Onder de noemer ‘Amateurama’ bundelen lokale kunstenaars al jaar en dag de krachten. Ook in het cultuurseizoen 2022-2023 is dat niet anders. “De kapel van de Romaanse Poort is andermaal het decor voor de expo van Leuvense amateurfotografen en -kunstenaars”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “Atelier 13 kunstcollectief, Foto Gamma Atelier en Fotogroep Park-Heverlea komen niet onbeslagen op het ijs. Ze bouwden al een mooie traditie op van beklijvende combinatietentoonstellingen in onze kapel waarbij de nadruk steeds op samenwerken ligt. Ik kijk er nu al naar uit wat ze voor ons in petto hebben want hun werk is steeds van hoog niveau.” De eerste expo vindt plaats in oktober en toont werk van liefst 22 creatievelingen.