Fotografe Mirjam Devriendt en auteur Rudi Meulemans maken boek over Vlaamse kapelcultuur

Fotografe Mirjam Devriendt en auteur Rudi Meulemans zetten hun schouders onder dit project dat in samenwerking verloopt met museum PARCUM. “Veel Mariakapellen spelen vandaag nog een belangrijke rol in de buurt”, vertelt Jonas Danckers, adviseur religieus erfgoed bij PARCUM. “Jaarlijks vinden er bij deze kapellen nog heel wat tradities en praktijken plaats. Denk maar aan bloemen plooien, zandmotieven maken, processies en zangmomenten. Met dit boek willen we de verhalen, tradities, objecten en gevoelens die hieraan verbonden zijn bundelen.” PARCUM is overigens nog op zoek naar mensen die hun geluk, verdriet, verlangens of bezorgdheden delen aan of via een kapelletje. Wie een Mariakapel in de buurt heeft waar een mooie traditie, een bijzonder verhaal of interessante buren aan verbonden is, kan dat laten weten via www.parcum.be/projecten/kapelletjes.