Football Girls Leuven genomineerd voor Warmste Sportinitiatief: “Exclusief gericht op meisjes vanaf vijf jaar”

“ Football Girls Leuven (FGL) is in september 2020 opgericht met als doel zoveel mogelijk meisjes uit Leuven en de buurgemeenten de kans te geven om te voetballen ”, vertelt Lieve Lamberts namens het FGL-bestuur. “Anders dan de reguliere sportclubs zijn we exclusief gericht op meisjes vanaf 5 jaar en zorgen we er actief voor dat niemand buitenspel staat. Voetbal is voor ons een middel om de integratie van meisjes met verschillende achtergronden te ondersteunen. Door drempels te verlagen en diversiteit te promoten slagen we er na twee jaar werking in om ruim honderd meisjes wekelijks voetbalplezier te laten beleven.”

Buurtwerkingen

FGL werkt sinds dit voorjaar ook samen met drie Leuvense buurthuizen. “Deze samenwerking zorgt ervoor dat meisjes uit de buurtwerkingen naar de stages worden toegeleid en dat ook zij kunnen kennismaken met voetbal. We organiseren jaarlijks ook exclusieve training(en) voor OKAN-jongeren. Daarnaast is er recentelijk een samenwerking opgestart met vzw Erat, een Leuvense organisatie die focust op jongeren in kwetsbare posities. Deze organisatie deelt haar ervaringen met FGL en organiseert specifieke opleidingen over armoede en uitsluitingsmechanismen. Het familiale karakter en de verbindende initiatieven zorgen er mee voor dat we gewaardeerd worden als warme en familiale sportclub. In 2022 werden we al uitgeroepen tot Tofste Sportclub van Leuven en nu is er een nominatie voor het Vlaamse Sportjuweel”, besluit Marnix Beyen van FGL. Stemmen voor Football Girls Leuven kan via deze link. Op 15 december weten we over de Leuvense club de nominatie kon verzilveren.