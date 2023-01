Foodmaker opent nieuw restaurant in hartje Leuven: “In februari speciale acties voor de studenten”

Vanuit de gedachte ‘twee is beter dan één’ heeft Foodmaker opnieuw twee horecazaken in Leuven. We schrijven opnieuw want naast de vestiging in Sportoase had Foodmaker in het verleden ook een zaak op het voormalige Fochplein. Met de opening van een nieuwe zaak in de populaire Tiensestraat staat de teller dus weer op twee. “Een terugkeer naar de binnenstad voor Foodmaker dat enkele jaren geleden inderdaad een restaurant had op het oude Fochplein, nu het Rector De Somerplein. Door de lange werkzaamheden op het plein zag Foodmaker zich genoodzaakt om dat restaurant te sluiten. Die sluiting deed pijn maar nu kunnen we de Leuvenaars opnieuw laten kennismaken met onze nieuwe gezonde en lekkere producten op een prachtige locatie”, vertelt Lieven Vanlommel, oprichter en CEO van Foodmaker. “Lokale ondernemers Jonas Bogaerts en Robin Vandebroeck -de eigenaars van Lettuce- zullen het nieuwe restaurant runnen en hebben de leiding over de beide Leuvense Foodmaker-restaurants. Restaurant Lettuce in de Tiensestraat wordt dus omgevormd tot een Foodmaker-restaurant. In februari lanceren we enkele openingsacties. Zo gaan we gratis soep serveren voor de studenten en geven we ze een groenteboost om de lessen te hervatten.” Nog dit: Foodmaker wil graag in contact komen met ondernemers die zin hebben om het Foodmaker-concept verder uit te rollen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wouter Van Win via het e-mailadres wouter@thefoodmaker.com.