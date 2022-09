Fonske pronkt in kostuum van jaarmannen

Leuven M verwelkomt nieuwe resident: reclame, pop- en cybercul­tuur vertaald in beeldende kunst

Vanaf deze week biedt M Leuven Niels Poiz gedurende vier maanden een residentieplek in het M-atelier in Cas-co. Poiz (°1991, Torhout) is beeldend kunstenaar met een artistieke praktijk die cirkelt rond taal, vertelling en communicatie. “In zijn werk legt Poiz linken naar huidige sociaal-politieke, culturele, identiteits- en genderkwesties”, klinkt het bij M.

2 september