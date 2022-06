Flametime in Leuven tijdens EK voetbal vrouwen: “Fandorp met groot scherm, en heuse ‘Walk of Flame’.”

Leuven It’s hammer time . Naast die alom ingeburgerde uitspraak introduceert de Koninklijke Voetbalbond nu ook het begrip en de hashtag ‘Flametime’. De bond heeft dan ook de intentie Leuven in vuur en vlam te zetten voor de nationale dames van de Red Flames tijdens het EK voetbal, met een fandorp, een speurtocht en een ‘Walk of Flame’.

Flametime is de opvolger van Deviltime: een actie waarbij de mannelijke evenknieën van de nationale dames hun wedstrijd tegen Polen speelden in de truitjes van de Red Flames. “Met #FLAMETIME lanceren we een variant op de geslaagde #DEVILTIME-campagne van vorig jaar. De campagne wil het enthousiasme van onze supporters voor het Europees Kampioenschap van de vrouwen aanwakkeren en wil onze vrouwelijke toppers een extra duwtje in de rug geven om zichzelf te overtreffen tijdens dit EK,” zegt Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de KBVB.

En het is de voetbalbond menens dit jaar. Getuige daarvan is de oprichting van een heus fandorp in Leuven, de thuisstad van de Flames. De opening daarvan is tijdens het eerste treffen van de Flames op het EK in Engeland, tegen het koudbloedige IJsland. Supporters kunnen de match live volgen op een groot scherm, terwijl MNM en StuBru er live radio maken. Wie te vroeg is voor de wedstrijd kan zich uitleven met randactiviteiten zoals voetbaldarts, een pannakooi en een obstacle run. Ook tijdens de volgende wedstrijden opent het fandorp op het Martelarenplein de deuren.

Daar blijft het niet bij. Op maandag 27 juni wordt de statige Bondgenotenlaan omgetoverd tot een Hollywoodiaanse ‘Walk of Flame’, waarbij elke voetbaldame tot en met eind juli een eigen ster krijgt. “De Flames zijn onze nationale voetbalheldinnen. Zo’n Walk of Flame is dus zeker op zijn plaats. Bovendien is het de ideale manier om de selectie extra in de verf te zetten en tegelijk de naamsbekendheid van onze speelsters op te krikken,” zegt ​Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB. Om het enthousiasme nog hoger te stoken organiseert de voetbalbond bovendien een online speurtocht naar ‘Flames’, te verzamelen bij de partners van de bond, het fandorp of de ‘Walk of Flame’. Vlammetjes scannen kan de gebruiker prijzen opbrengen zoals een rondleiding op het trainingskamp in Tubeke, of een gesigneerd truitje.

