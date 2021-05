Fitnessuitbater slaakt noodkreet: “Mijn levenswerk gaat failliet en toekomst van mijn kinderen is onzeker”

Leuven Tournée Générale: Big Bill (70) gaat voor eerste Stella op terras van Den Delper: “Na de eerste heropening kwamen we hier ook onze pint drinken, en dat zal nu niet anders zijn. En méér dan één ook”

4 mei HLN lanceert Tournée Générale in het vooruitzicht van de heropening van de horecaterrassen op zaterdag 8 mei. Elke dag trekken de reporters de straat op om de leukste horecanieuwtjes op te pikken. Vandaag trokken we met bluesmuzikant Big Bill (70) - die op 15 mei zijn tweede coronaspuit krijgt - en eeuwige kameraad én bassist Jean Vandooren naar Den Delper in de Parijsstraat. Niet zijn eerste keuze, zo blijkt helaas. En dat heeft niets met de kwaliteit van Den Delper te maken, laat dat duidelijk zijn.