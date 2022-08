Financiële steun voor asielen en dat is goed nieuws voor de Leuvense zwerfkatten: “Stap voor stap werk maken van een volwaardig en volwassen dierenwelzijnsbeleid”

Welgeteld 138 erkende asielen krijgen samen 678.000 euro financiële steun van het departement Dierenwelzijn. Daarbovenop krijgen de asielen ook nog ruim 1 miljoen euro voor de zorg die ze dragen voor dieren die in 2021 in beslag genomen werden. Een historisch hoog bedrag, zeker als je weet dat de dierenasielen een jaar geleden nog geen structurele steun kregen van de Vlaamse overheid. “Dierenasielen doen fantastisch werk”, laat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) optekenen. “De medewerkers en vrijwilligers werken keihard om de beste zorgen te geven aan verwaarloosde, verdwaalde, vergeten of soms zelfs mishandelde dieren. Dierenasielen steunen vooral op hun vrijwilligers en hun eigen fondsenwerving. Tot voor kort kregen ze geen enkele structurele steun vanuit de overheid maar daar bracht ik in 2020 als dierenminister verandering in. Toen kon elk erkend dierenasiel voor het eerst rekenen op een eenmalige ondersteuning van 3.000 euro. Sinds 2021 biedt Vlaanderen aan dierenasielen ook structurele financiële steun die vorig jaar voor de eerste keer werd uitbetaald. Vroeger was Dierenwelzijn een vergeten en verwaarloosde bevoegdheid maar de laatste jaren maken we in Vlaanderen stap voor stap werk van een volwaardig en volwassen dierenwelzijnsbeleid.”