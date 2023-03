Fietsvriendelijke Heilige-Geeststraat feestelijk ingehuldigd

“Veiligheid en gebruikscomfort primeren in de vernieuwde Heilige Geeststraat”, zo vertelt Leuvens schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “De straat kreeg over de gehele lengte bredere voetpaden. De oude waren slechts 60 tot 80 centimeter breed en werden verbreed tot een comfortabele anderhalve meter. Gemarkeerde parkeerplaatsen op straat werden dan weer vervangen door gescheiden parkeervakken. Aan de school ‘De Grasmus’ werd het voetpad ook heel wat veiliger. En met groen- en boomvakken brengen we tot slot meer natuur in de straat. Zo verhogen we de woonkwaliteit in een straat die een erg versteende aanblik had in het verleden. Het gedeelte tussen de Tervuursestraat en de Arthur De Greefstraat is overigens fietsstraat geworden. Die ingreep garandeert een veilige fietsverbinding door de Benedenstad, via de Ridderstraat die al enkele jaren een fietsstraat is en de Goudsbloemstraat die na de huidige heraanleg een fietsstraat zal worden in de toekomst.”