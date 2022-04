Fietsster gewond aan hoofd nadat bestuurder autodeur open zwiert

Belgische baseball- en softball­com­pe­ti­ties dit weekend van start met twee primeurs: “Door succes nood aan extra accommoda­tie en sponsoring”

Twee dagen na de start van de Major League Baseball in de Verenigde Staten, slaan ook de Belgische base- en softballers dit weekend het nieuwe seizoen op gang. En dat met twee primeurs. De wedstrijden gingen de voorbije jaren nog nooit zo vroeg in april van start en nooit eerder zijn er zoveel teams, 167 in totaal, ingeschreven in de nationale competities.

