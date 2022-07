Fietsster (60) naar ziekenhuis na botsing met auto

Voetbal Jupiler Pro League Marc Brys en OHL starten competitie met zege: “Tamari heeft stappen vooruit gezet”

OHL startte de competitie met een zege in Kortrijk. Na een erg moeizaam eerste halfuur vonden de Leuvenaars hun draai en in de tweede helft waren ze heer en meester. “Daarom is dit een verdiende overwinning”, zei coach Marc Brys.

24 juli