Fietsster (60) blaast positief om 8 uur 's ochtends na valpartij

Basketbal BNXT League Leuven Bears loopt ferm blauwtje op bij Okapi Aalst: “Verdedi­gend waren we niet bij de les”

Leuven Bears heeft dit weekend een slechte beurt gemaakt. De ploeg verloor met 83-74 in Aalst. Okapi had voordien nog geen enkele match gewonnen. Respect voor de tegenstander, aan hun verdiensten mag geen afbreuk worden gedaan. Dat neemt niet weg dat Leuven de hand in eigen boezem moet steken. Unisono klinkt het dat het verdedigend zwak was.

23 oktober