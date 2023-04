Fietsster (45) gaat met harde klap tegen de grond

Rustoorddi­rec­teur (61) lichtte senioren voor miljoenen euro’s op, en nu volgt voor hen nieuwe klap: “We laten de bewoners niet in de kou staan”

De uitbater van assistentiewoningen Ter Korbeke in Bierbeek, de vzw Belsibe, is failliet verklaard. In de zomer van 2022 bracht onderzoek van Het Laatste Nieuws aan het licht dat rustoorddirecteur Ivan VL. (61) tal van bewoners jaren voor miljoenen euro’s had opgelicht met zogenaamd ‘luxevastgoed’ over de hele wereld. Wat moet er nu na het faillissement met de resterende 42 bejaarde bewoners gebeuren? Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) geeft tekst en uitleg.