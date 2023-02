Fietsster (30) lichtgewond bij aanrijding op Tervuursevest

Leuven N-VA Leuven plaatst veiligheid hoog op de agenda: “Stadsbe­stuur weigert om werkelijk­heid onder ogen te zien”

De verkiezingskoorts begint stilaan haar intrede te doen, ook in Leuven. Oppositiepartij N-VA wil duidelijk inzetten op veiligheid: “Het onveiligheidsgevoel neemt toe want één op vier Leuvenaars geeft aan zich soms onveilig te voelen in de stad. En bij vrouwen is dat zelfs één op drie”, aldus lokaal voorzitter Karel Mortier.

