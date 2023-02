Fietsster (21) gaat hard tegen de grond na cantus

De studente fietste in de Tiensestraat met een vriendin achterop. Toen ze een voetganger raakten tijdens het voorbijrijden, ging het duo tegen de grond. De passagier stond onmiddellijk terug recht, de bestuurster van de fiets was met een klap tegen de grond terecht gekomen en bleef versuft liggen. Er werd een ziekenwagen en MUG ter plaatse gestuurd. De dame werd met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Ze was niet in levensgevaar. Er werd een bloedstaal genomen om na te gaan of de studente alcohol had genuttigd. Ze had net voor het ongeluk deelgenomen aan een cantus.