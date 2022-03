Fietsster (20) knalt tegen auto en komt op haar hoofd terecht

Leuven Studente (22) beschadigt verschil­len­de bromfiet­sen door aan gashendel te draaien

Dinsdag rond 1:00 uur beschadigde een 22-jarige vrouw een bromfiets in de Kortestraat in Leuven. Een koerier had zijn bromfiets met draaiende motor voor de zaak geparkeerd om binnen een nieuwe bestelling te gaan ophalen.

