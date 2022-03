Fietsers naar ziekenhuis na aanrijding met speedpedelec

voetbal tweede nationale B Nicolas Robin en Olympia Wijgmaal zien zich onrecht aangedaan door betwistba­re penalty en gaan kop­je-on­der tegen Sporting Hasselt: “We moeten met z’n allen blijven geloven in die ommekeer”

Dat het Olympia Wijgmaal dit seizoen allesbehalve meezit, is ondertussen wel duidelijk. En net wanneer het de vele afwezigen achter zich probeert te laten, werd het in het degradatieduel tegen Sporting Hasselt op z’n zachtst gezegd niet gediend door de omstandigheden. Door een betwistbare penalty te fluiten, luidde de arbiter de gelijkmaker in van Hasselt, dat erop en erover ging in het laatste kwart.

13 maart