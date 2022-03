Fietsers gewond bij verkeersongevallen

Vrijdag om 18.20u gebeurde er een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen op het kruispunt van de Kapucijnenvoer met de Tervuursevest in Leuven. De 38-jarige vrachtwagenbestuurder kwam uit de Kapucijnenvoer en draaide rechtsaf naar de Tervuursevest. Van de Koning Boudewijnlaan kwam net op dat moment een 29-jarige fietser die de rijbaan overstak in de richting van de Kapucijnenvoer. De vrachtwagenbestuurder had de fietser niet opgemerkt waardoor het tot een aanrijding kwam. De fietser kwam ten val en werd met lichte verwondingen aan de armen en de benen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

Zaterdag om 12.15u raakte ook een fietser lichtgewond bij een aanrijding op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. De 29-jarige man fietste ter hoogte van de Weggevoerdenstraat in de richting van Leuven. Een 36-jarige automobilist reed in dezelfde richting maar draaide rechtsaf de Weggevoerdenstraat in. Bij dit manoeuvre kwam het tot een botsing waarbij de fietser tegen de grond ging. Het slachtoffer ging over de kop en vloog over de motorkap van de auto. De man had pijn aan zijn schouder maar medische bijstand bleek niet nodig. Geen enkele betrokken bestuurders was onder invloed van alcohol en/of drugs.