Fietser knalt tegen openzwaaiend portier

Lubbeek keurt Klimaatac­tie­plan 2030 goed: “De acties zijn realis­tisch en ambitieus”

Op de gemeenteraad werd het Klimaatactieplan 2030 van Lubbeek goedgekeurd. Hiermee wil de gemeente haar steentje bijdragen om de verdere klimaatverandering tegen te gaan. “De acties in het plan zijn realistisch maar ambitieus. Op lange termijn mogen we niet meer broeikasgassen uitstoten dan er op natuurlijke wijze kunnen worden opgenomen. Daarnaast moeten we ons wapenen tegen de gevolgen van droogte, hitte en zware regenval,” vertelt schepen Geert Bovyn.