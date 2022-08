Fietser gewond bij verkeersongeval in Bondgenotenlaan

Leuven Hap­je-Tap­je is weer terug: dit is alles wat je moet weten om zondag culinair te genieten in hartje Leuven

Op de laatste zondag van juli is hartje Leuven ‘the place to be’ voor alle Bourgondiërs. Met Hapje-Tapje staat het grootste culinaire event van het land weer op de agenda na de coronapauze. Wat te verwachten? Een gastronomisch parcours in de binnenstad, een biermarkt op de Oude Markt en de Grand Place Gourmande op de Grote Markt. Niet onbelangrijk dit jaar: er wordt enkel eten geserveerd op biologisch afbreekbare borden en voor het bestek van hetzelfde. Lees hier alles over Hapje-Tapje want gezien de massale opkomst weet je maar beter waar je aan begint.

29 juli