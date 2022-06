Fietser gewond aan hoofd na dronken val

Leuven “A silent gesture that was heard across the world”: KU Leuven reikt eredocto­raat uit aan Tommie Smith en John Carlos, mensenrech­te­ni­co­nen en olympische atleten

“The fists and the fury that shook America.” The Guardian wond geen doekjes om de ongeziene daad van revolte van Amerikaanse atleten Tommie Smith (78) en John Carlos (77). De voormalige Amerikaanse atleten triomfeerden op Olympische Spelen van Mexico ‘68 op de 200 meter. Bij de uitreiking van het goud en het brons verschenen de heren op zwarte sokken, bogen het hoofd, en staken een gehandschoende vuist in de lucht uit solidariteit met de Civil Rights Movement. Meteen fin de carrière voor de atleten. Smith en Carlos ontvingen vandaag een eredoctoraat aan de KU Leuven.

23 juni