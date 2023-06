Fietser (62) en man (89) in elektrische rolstoel botsen op kruispunt

Vincent Gaeremynck van garage Volvo Lacom overleden op 59-jarige leeftijd

Bijzonder droevig nieuws uit de Leuvense ondernemerswereld want bekende Leuvenaar Vincent Gaeremynck is overleden. Vincent werd amper 59 jaar oud en was tot aan zijn dood zaakvoerder van garage Volvo Lacom in Leuven.