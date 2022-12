Fietser (28) lichtgewond na aanrijding

Lubbeek Prachtige streetart siert elektrici­teits­kas­ten op in Lubbeek: “Een unieke wandeling voor jong en oud”

Zin in een mooie wandeling in één van de Lubbeekse deelgemeenten langs prachtige streetart? Dat kan vanaf nu dankzij een samenwerking tussen kunstenaarscollectief Treepack en het gemeentebestuur: zij toverden maar liefst twintig elektriciteitskastjes om in kleurrijke kunstwerken. “Door onze inwoners in contact te brengen met kunst in de openbare ruimte willen we hen verrassen en laten nadenken, dromen of gewoon genieten”, vertelt schepen Hugo Simoens (CD&V).

17 december