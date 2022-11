Fietser (24) en voetganger (42) naar ziekenhuis afgevoerd na botsing

LEUVEN Deel nieuwe keuken en toiletpot­ten gestolen uit woning die gereno­veerd wordt

Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de Prinses Lydialaan in Heverlee die momenteel gerenoveerd wordt. De indringers wisten binnen te geraken via het keldergat, dat ze openbraken. Ze gingen ervandoor met het werkmateriaal van de aannemer, maar namen ook onder meer een kookplaat en microgolfoven mee die pas geleverd waren samen met de nieuwe keuken. Zelfs enkele nieuwe toiletpotten werden meegenomen.

15 november