Fietser (23) gewond na botsing tegen vrachtwagen

Man (28) gearres­teerd voor diefstal van rugzak en handtas

De politie van Leuven heeft een 28-jarige man gearresteerd die woensdag een rugzak uit een geparkeerd voertuig had gestolen. Even later probeerde hij nog aan de haal te gaan met de handtas van een vrouw op het Martelarenplein. Het parket van Leuven dagvaardt hem volgens de snelrechtprocedure.