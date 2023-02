Fietser (12) lichtgewond na aanrijding in Mechelsestraat

HELPENDE HANDEN. Lees hier of ook jouw gemeente een actie op poten zet voor de slachtof­fers van zware aardbeving

Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 zijn in Turkije en buurland Syrië al ruim 35.000 doden en nog eens zo'n 69.000 gewonden gevallen. Heel wat organisaties in Vlaanderen zetten steunacties op poten of tonen hun solidariteit om de slachtoffers in de rampgebieden te helpen. HLN vindt het belangrijk om die solidariteit volop te steunen en wil graag helpen om ze alle aandacht te geven. Ook DPG Media, het moedehuis van o.a. HLN, zet zijn schouders onder een steunactie. Hieronder vind je alle solidariteitsacties terug. Ontbreekt er nog één? Laat het ons weten via 4040@hln.be.