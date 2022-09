Festival Rode Hond keert Leuven ondersteboven tijdens herfstvakantie: “Samen beleven is de essentie”

Festivalcoördinator Sanne Clerinx vult nog aan: “Jan en Marth De Kinder brengen hun voorstelling Ondersteboven in première. Vader Jan van achter de tekentafel en dochter Marth aan de trapeze vertellen samen een verhaal over gevoeligheid, kwetsbaarheid en verdriet. Een intieme voorstelling die toont waar dit festival om draait: families.” Met dat laatste gegeven is schepen Vandevoort het helemaal eens. “Rode Hond biedt inderdaad een programma aan op maat van families: kinderen genieten ssmen met hun ouders, grootouders, meters en peters van de vele activiteiten. Samen beleven is de essentie van het festival. Tijdens het festival kunnen families proberen te ontsnappen uit een escape room in Musical-thema. Of ze werken ze samen met Collectief Elan(d) aan een decor en kostuums voor de voorstelling ‘I think we need to talk’. Er zijn zelfs meerdere doe-activiteiten voor de allerkleinsten zoals bijvoorbeeld een circusworkshop voor baby’s. En naast een snelle snapshot in de photobooth van het festivalcentrum kunnen bezoekers hun familie ook echt op de gevoelige plaat laten vastleggen. Bezoekers duiken eerst in het Stadsarchief en gaan op zoek naar enkele bijzondere familieportretten. Daarna gaan ze zelf aan de slag met het ambachtelijke fotografieproces van de 19e eeuw. Even lachen naar het vogeltje en ze zijn een uniek gezinsportret rijker.”