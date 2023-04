NSV! Leuven legt zich niet neer bij verbod lezing Martin Sellner: “De lezing zal hoe dan ook volgende week plaatsvin­den in Leuven.”

NSV! Leuven, de nationalistische studentenvereniging, is allerminst van plan de lezing van het Oostenrijkse boegbeeld van extreemrechts Martin Sellner af te gelasten. Sellner zou op 19 april in het pedagogische instituut van KU Leuven spreken over ‘de identitaire strijd en haar toekomst’, maar het evenement werd verboden door de universiteit. “De universiteit laat door linkse hooligans bepalen wie mag spreken, en wie niet.” Een schoolvoorbeeld van cancelcultuur, zegt de studentenvereniging, die zich sterk maakt dat de lezing hoe dan ook zal plaatsvinden.