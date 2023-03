Festival M-IDZOMER maakt eerste namen bekend: “Al voor de twaalde keer eigenzinnig in binnentuin en zalen van M”

“M-IDZOMER 2023 begint op donderdag 27 juli en eindigt op zondag 30 juli. We zijn al toe aan de twaalfde editie van het eigenzinnige festival”, vertelt Mike Naert die verantwoordelijk is voor de muzikale programmatie van het festival in de binnentuin en de zalen van museum M in Leuven. “Met Suzanne Vega, José González en DAAN delen we de eerste headliners van het Leuvense festival M-IDZOMER. Op de eerste festivaldag van M-IDZOMER vieren we het twintigjarig bestaan van José González’ debuut ‘Veneer’. Een belangrijke mijlpaal om te vieren en daarom brengt hij een beperkt aantal Europese shows, waaronder een passage op ons festival. Ook DAAN & co keren met nieuw album ‘The Ride’ terug naar het podium. Ze staan ppnieuw met zes klasbakken op het podium: Isolde Lasoen (drums), Jeroen Swinnen (keys), Geoffrey Burton (gitaar), Jean Francois Assy (bas) en Jo Hermans (trompet) tekenen present. En dan is er natuurlijk ook nog Suzanne vega. Met haar tijdloze songs als ‘Luka’, ‘Tom’s Diner’ en ‘Marlene On The Wall’ is Suzanne Vega een levende legende. Op haar meest recente album ‘An Evening of New York Songs And Stories’ staan eerder uitgebrachte nummers die geïnspireerd zijn door New York. Tickets zijn vanaf nu te koop via de website van M-IDZOMER.” Meer info: www.m-idzomer.be