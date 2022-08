Festival Habitat pakt uit met drie podia aan Alma 3

De spannendste elektronische muziek van het moment, verrassende performances, duurzame architectuur, on-topic talks en tongstrelende ‘food & drinks’ vormen het recept voor het tweedaagse festival Habitat dat al toe is aan de zevende editie. “Jong lokaal talent en gevestigde namen staan hier zij aan zij”, zegt Hans Emereur van Habitat. “We werken dit jaar samen met het Leuvense Platform In De Maak dat eerder al festivals organiseerde in het verlaten klooster in de Brusselsestraat en op de Keizersberg. Platform In De Maak heeft als organisatie de missie om ruimte te maken voor presentatie, ontwikkeling en noden van startende podiumkunstenaars. De gehele artistieke werking is een collectieve verantwoordelijkheid waar alle betrokken makers zich op een horizontale manier toe verbinden vanuit het principe ‘wie organiseert, programmeert’. Zo zie je op Habitat een knotsgekke autokaraoke, een vogue-performance en een continue poging tot falen/vallen op stelten. In samenwerking met KU Leuven werkten we ook een programma uit met vijf talks rond diverse thema’s. Muziek treedt na een kleinere editie van Habitat in 2021 weer prominenter op de voorgrond. Een mix van jong talent en grote internationale namen delen het podium. De stellingenstructuur van de Leuvense evenementenorganisator Affair wordt dan weer overwoekerd door een tactiele en amorfe entiteit. DJ-booth, dansplatform en brug…Fluidity is het allemaal. Affair bouwt niet enkel een podium maar staat ook in voor awareness op het terrein. Hoewel het een uitdaging is om op een niet-afgesloten publiek domein een veilige omgeving te creëren, doen we toch ons best om een plek te zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar mensen zich kunnen uiten zoals ze dat zelf willen.” Het volledige festivalprogramma vind je hier.