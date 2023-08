Festival der Jaartallen komt eraan: “Al sinds 2011 opgenomen in de lijst van cultureel immaterieel erfgoed”

De enige echte Meyboom staat in... Leuven en daar heeft Donie (94) wat mee te maken: “We kaapten met een hele bende de Brusselse Meyboom”

De Meyboom staat weer fier recht op de Grote Markt in Leuven. Ruim op tijd trouwens, want de Mannen van 1979 klaarden de klus vlotjes voor 17 uur. “Bijgevolg blijft het recht op de enige echte Meyboom voorbehouden aan de Leuvenaars”, zegt de 94-jarige Denis ‘Donie’ Vanzavelberg die de 50ste Leuvense Meyboom mee omhoog trok. “En dan moet je weten dat het bijna was mislukt in 1974 om de Brusselse boom te stelen...”