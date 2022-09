Ferm plant een bos aan hoofdkantoor in Wijgmaal: “Bomen zorgen voor water en geluk”

Wie de komende week even op adem wil komen, kan daarvoor terecht in het nieuwe ‘Ferm bos’ op de Remysite in Wijgmaal. Organisatie Ferm staat voor kwaliteitsvolle kinderopvang, thuiszorg, kraamzorg, huishoudhulp, zorgopleiding en nog veel meer maar laat tegelijkertijd de aandacht voor ons klimaat niet verslappen. Vandaar het initiatief om grote bomen te planten aan hun thuisbasis. “Bomen helpen niet alleen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze dragen ook bij aan ons geluk”, zegt persverantwoordelijke Caroline Audoor. “Onder bomen gebeuren leuke dingen zoals babbels, picknicks of romantische ontmoetingen. Ze brengen mensen bij elkaar en doet Ferm ook graag. Daarom stelt Ferm het ‘Ferm bos’ een hele week open voor al wie er even op adem wil komen. Er zijn tafeltjes, stoelen en korven met appels. En uiteraard zijn we ook erg begaan met de klimaatproblematiek, want bomen zorgen voor verkoeling en meer biodiversiteit. Bomen zijn ook belangrijk om de waterschaarste tegen te gaan. Ze houden het vocht in de bodem vast. Met bomen win je dus water. Het zijn eigenlijk natuurlijke airco’s die zorgen voor minder hittestress. We hopen dat iedereen ons voorbeeld zal volgen en eveneens bomen zal planten in de eigen omgeving. En tot slot: Ferm werkt met deze stunt ook mee aan de wedstrijd rond het nieuwe logo van Radio 2, in nauwe samenwerking met Fleuramour. Net zoals Radio 2 wil Ferm mensen verbinden. Wie in het bosje een selfie neemt met het nieuwe logo van de zender kan een mooie prijs winnen via de app van Radio 2.”