'Femme fatale' krijgt 7 jaar cel voor poging moord op ex met betonklinker in park: “Alles was op voorhand bedacht”

De 24-jarige Saskia S. uit Huldenberg heeft zeven jaar effectieve gevangenisstraf gekregen voor poging moord op haar ex, met een zware betonklinker, in een verlaten park naast Gasthuisberg in Leuven. De extreem jaloerse ‘femme fatale’ had haar plannetje voor de laatste seksdate - haar ex stond vastgebonden aan een boom - goed voorbereid. “Ze heeft het niet in een opwelling gedaan”, stelde de rechtbank. Haar onmiddellijke aanhouding werd niet bevestigd.