Feestgedruis blijft uit op Oude Markt na nederlaag van de Rode Duivels: “Zullen het tegen Kroatië moeten doen”

LeuvenDe Oude Markt in Leuven trok voor de wedstrijd België-Marokko toch wel wat kijklustigen. Heel wat café’s hadden de terrasverwarmertjes opgezet om de supporters op temperatuur te houden, maar dé place to be was duidelijk het sportcafé Plaza. Geen kat kon er nog in of uit, de sfeer zat er helemaal in. Helaas volgde er geen feestje, maar een heuse kater.