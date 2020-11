Feestende studentenclubs in Leuven bezorgen zorgverleners slapeloze nachten: “Ze hebben lak aan alles en iedereen”

Basketbal euromillions league Leuven Bears kan eindelijk over volledige ploeg beschikken

17 november Voor de openingsmatch van het kampioenschap in Bergen kon Leuven Bears al over Randy Haynes beschikken. Joe Ebondo was nog niet speelgerechtigd. Vanaf volgende week kan de Amerikaan er wel bij zijn. Op dat moment zullen de Leuvenaren alle kaarten op tafel kunnen gooien, al blijft het wachten op de volgende match. Een stand van zaken.