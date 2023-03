Feest van de Filosofie op 1 april: focus op lichamelijkheid maar ook op kwetsbaarheid

Het thema dit jaar is weerloos en waardevol, geïnspireerd op het beroemde citaat van de Nederlandse dichter Lucebert. In lezingen, gesprekken en workshops buigt een groot aantal Belgische en internationale filosofen zich over de inherente kwetsbaarheid van het waardevolle want elke mens heeft inherente waarde, maar is ook kwetsbaar. Op het programma onder meer moraalfilosoof Julian Savulescu (University of Oxford & NU Singapore) die beweert dat het onze morele plicht is om mensen te verbeteren, bijvoorbeeld door ‘gene editing’. En wat als je met hetzelfde bedrag honderd levens kan redden in plaats van één? Filosofe Yvonne Denier en gezondheidseconoom Jeroen Luyten (beiden KU Leuven) gaan hierover in gesprek. Ook op de affiche: een gesprek tussen de veelbekroonde Britse schrijfster Olivia Laing en defeministische filosofe Claudia Gâlgău (KU Leuven) over de vrijheidsbewegingen van de twintigste eeuw. Wetenschapsfilosoof Ann Dooms (VUB) is dan weer optimistischer over de wenselijkheid van het onmogelijke. Naast de focus op lichamelijkheid is er ook een focus op kwetsbaarheid en waarde rondom ruimtelijke indeling en stedelijke diversiteit, geleid door filosofen en kunstenaars Marjolijn van Heemstra, Anton Jäger (KU Leuven), Luckas Vander Taelen, Toon Vandevelde (KU Leuven) en Glenn Deliège (KASK & HoGent). Tot slot zijn er ook filosofieworkshops voor zowel kinderen als volwassenen, georganiseerd door Griet Galle, Jenne Vereertbrugghen, en de organisatie Dito vzw. Het Feest van de Filosofie op 1 april loopt van 13 tot 17.30 uur in de Stadsschouwburg en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (Kardinaal Mercierplein 2, Leuven). Tickets en info: www.feestvandefilosofie.be