FC De Kampioenen nu ook als bouwdoos verkrijgbaar: “Vereeuwigd worden in plastiek: enorm flatterend”

KeerbergenFC De Kampioenen forever . Niet alleen de titel van de derde langspeelfilm van de sympathiekste voetbalploeg van het land, meteen ook een commentaar op de hardnekkigheid waarmee de Vlaamse sitcom in het netvlies gebrand staat van televisiekijkend Vlaanderen. De Kampioenen zijn springlevend, bewijst nu ook de bouwset die vandaag werd gelanceerd. De eerste doos was voor Jacques Vermeire, die voor de gelegenheid zijn kenmerkende blauwe overall nog eens aantrok.

De bouwdozen kwamen er op initiatief van Groep 24, entertainmentbedrijf en organisator van tal van comedyshows, waaronder die van Jacques Vermeire. De bouwdozen, met blokjes van BanBao in de kenmerkende clubkleuren groen en geel, bevatten het voetbalveld enerzijds en de kampioenentribune anderzijds. De eerste, volledig speelbare, set bestaat uit 368 blokjes en plaatst de voetballers van FC De Kampioenen - Marckske diep in de spits, Xavier in het doel en de twee iconische figuranten op het middenveld - in het strijdperk met de aartsrivalen van FC De Schellekes. Op de tribune, in de tweede bouwdoos, zitten minifigs van Balthazar Boma, Pol de Tremmerie en DDT: na een breed uitgevoerde populariteitspeiling verkozen tot de meest geliefde knorrige buurman. De eerste bouwdozen werden overhandigd aan Jacques Vermeire, die 33 jaar geleden voor het eerst gestalte gaf aan de gierige garagist.

Volledig scherm Jacques Vermeire neemt eerste FC De Kampioenenbouwset in ontvangst © Vertommen

Kampioen zijn is plezant

“In 2020 hebben we eerst een monopolyspel ontwikkeld van FC De Kampioenen. Dan was er het zandsculpturenfestival. Begin dit jaar zijn we aan de slag gegaan om een bouwset te ontwikkelen. Een dikke maand bijschaven levert het resultaat van vandaag op”, zegt Cedric Libbrecht van Groep 24. De bouwdoos ligt vanaf vandaag in de speelgoedwinkel. Op de doos staat dan wel de leeftijdsondergrens van vijf jaar, met de bouwdozen mikken de makers zowel op kinderen als hun ouders. “We willen zowel kleine kinderen, die nu pas op de trein springen, bedienen, als de oudere fans.” Door de gelimiteerde oplage - 1.500 voetbalvelden, 2.000 tribunes - moeten de bouwdozen dan ook een echt verzamelobject worden. Het is de eerste keer dat van een Belgische televisiereeks een dergelijke bouwset wordt ontworpen. “Lego Harry Potter, Lego Star Wars en nu FC De Kampioenen. Dat verdienen ze ook”, klinkt het.

Vermeire, in zijn blauwe garagistenplunje en de originele set, was duidelijk in zijn nopjes met het eerbetoon. “De Kampioenen zijn natuurlijk al wat gewend. Eerst de stripverhalen, dan de gadgets, dan de Monopolyset en nu dit.” Kampioen zijn is plezant, vindt ook de komiek. “Zien dat we nieuwe generaties steeds opnieuw meekrijgen en nog iets kunnen betekenen na meer dan dertig jaar: ik ben daar fier op.” Als de bouwsets in de smaak vallen hebben de makers alvast de intentie het Kampioenenuniversum verder uit te bouwen in plastiek. “Welke set ik nog graag zou zien? De garage natuurlijk. Dat wordt een dure doos met veel onderdelen”, lacht Vermeire.

