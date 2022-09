Familiezaak Portobello viert 40 jaar uniek stijladvies: “We zijn begonnen in 1982 en we doen er nog vele jaren bij”

“Portobello is dit jaar inderdaad gehuld in een feestelijk tintje”, zegt mede-zaakvoerder Marc Vandeven. “De droom om een eigen zaak te beginnen kreeg vorm in september 1982. Na twintig jaar en een verhuizing verder -van Bondgenotenlaan 37 naar Bondgenotenlaan 16/18- is de verankering compleet. Met ons sterk team en onze trouwe klanten zijn we klaar voor wat de toekomst ons zal brengen. We hebben onze klanten uiteraard bedankt met een geschenk. Ze kregen een lekkere fles witte wijn cadeau. Uiteraard hebben we samen ook een glas gedronken op de vervlogen tijden maar vooral op de leuke momenten die nog zullen komen. Zoals steeds blijft Portobello ook de komende jaren staan voor een combinatie tussen comfortabele en stijlvolle kleding. De nieuwe collectie heeft overigens ook aandacht voor duurzaamheid.”